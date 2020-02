ge-Pfeffer-te Gedanken – Falsch verbunden Simone Sommer sinniert über Einsamkeit in vernetzten Zeiten. Simone Sommer

Es ist schon seltsam. Wir leben in einer Zeit, in welcher wir rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, die Möglichkeit haben, uns mit unserer Umwelt zu verbinden. Es gibt praktisch keine Funklöcher mehr, jeder Mensch hat ein Gerät zur Verfügung, um jederzeit alles über jeden auf dieser Welt herauszufinden. Wir sind so vernetzt wie noch nie – und trotzdem sind viele einsam.