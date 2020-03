Krise wegen Coronavirus – FC Thun beantragt Kurzarbeit Der FC Thun stellt per sofort alle Trainings ein und schliesst die Geschäftsstelle sowie das Stadion.

Die Stockhorn Arena bleibt vorderhand leer. Foto: Patric Spahni

Der FC Thun Berner Oberland stellt per sofort alle seine Aktivitäten intern und extern ein. Davon betroffen ist auch der Trainings- und Spielbetrieb, wie die Clubverantwortlichen am Dienstagmittag in einer Mittelung schreiben.

Die Geschäftsstelle und das Stadion werden geschlossen. Der Club will ausserdem ein Gesuch für Kurzarbeit einreichen. Mit diesen Massnahmen wolle man die Vorgaben des Bundesrats umsetzen und die Liquidität des FC Thun sicherstellen, um einen Konkurs abzuwenden.

( PD/flo )