Ferien auf dem Tisch

Von Marianne Kohler (publiziert am Thu, 04 Jul 2019 03:00:50 +0000)

Fest am See

Die schönsten Feste finden draussen statt. Ich liebe es momentan an den See zu gehen. Zürich verwandelt sich im Sommer in eine völlig entspannte Stadt in der sich ganz unterschiedliche Menschen vergnügen und miteinander auskommen. Am Abend wirkt für mich die Seepromenade wie ein grosses Fest, an dem alle kleine Feste feiern. Ich finde es schade, dass es so viele Grossevents gibt. Denn bereits wird aufgerüstet für das Kino am See, was jeglichen Charme verloren hat und wirkt wie ein grosses Einkaufszentrum, das sich in der Natur ausbreitet. Und dann kommt dieses Wochenende das Zürichfest, vor dem wir natürlich fliehen, da Feuerwerk für Hunde eine Tortur sind. Ich frage mich wie es wohl allen meinen Schwimmfreunden an diesen Tagen geht, den Enten, Schwäne und den vielen jungen Entchen. Und dann kommt dann noch die Streetparade … Viel schöner sind eben diese kleinen Feste. Auch wenn Sie im Park gefeiert werden, am Flussufer oder auf dem Quartiersplatz. Klappmöbel, Kisten, Körbe, schönes Geschirr, Stoffserviette und ein Weinkühler sorgen für viel Stiel. Alles von House Doctor.