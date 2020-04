Brand in Lohn-Ammansegg – Feuer in Einfamilienhaus In einem Einfamilienhaus in Lohn-Ammannsegg brach am Montagmittag ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere 10’000 Franken.

Die Flammen schiessen aus dem ersten Stock. Foto: zvg/Kapo Solothurn

Am Montag kurz nach 13 Uhr brannte in Lohn-Ammansegg ein Einfamilienhaus. Das Feuer war im ersten Stockwerk des Hauses an der Eggenstrasse ausgebrochen. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

Insgesamt beteiligten sich rund 30 Feuerwehrleute am Löscheinsatz. Die Bewohner konnten die Liegenschaft rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der Sachschaden beträgt mehrere 10’000 Franken. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei eine Untersuchung eingeleitet.

( PD/flo )