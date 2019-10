Alte in die Reitschule

Film und Diskussion

«Hey Alter» ist die Filmreihe betitelt, die ab Freitag im Kino Reitschule an total sechs Tagen während eines Monats das Thema Alter und Gesellschaft ins Zentrum stellt. Gezeigt werden Filme wie «Les petites fugues» von Yves Yersin aus dem Jahr 1979, Toni Erdmann von Maren Ade, oder «Que sera?» von Dieter Fahrer und Res Balzli.

Ende Monat, am 29.11., zeigt das Kino drei Kurzfilme des Sensibilisierungsprojekts «Alt? Ändern wir unseren Blick auf das Alter», der Universität Basel, des Institut et Haute Ecole de la Santé, La Source , Lausanne und der ECAL - Hochschule für Kunst und Design in Lausanne.



Janina Neustupny vom Kino in der Reitschule. Foto: pd

An zwei Abenden wird das Programm durch eine anschliessende Gesprächsrunde ergänzt: So werden etwa der Berner Regisseur Dieter Fahrer und Ruth Schindler, Geschäftsführerin von Pro Senectute Bern, am 16.11 über den Umgang mit betagteren Menschen und Generationenfragen wie Einsamkeit, Freunde, Familie, Liebe und Wohnformen im Alter sprechen. Am Kurzfilmabend wird in der anschliessenden Runde mit dem Regisseur Jann Kessler über Altersdiskriminierung diskutiert.

Der Filmzyklus ist auch ein Beitrag des Kinos Reitschule an die Kampagne 2019 «16 Tage gegen Gewalt an Frauen* im Alter», der feministischen Friedensorganisation CDF.