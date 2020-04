Abo+ Interview mit Christian Levrat «Bezahlen soll diese Krise, wer in der Krise Gewinne gemacht hat»

Die bürgerlichen Parteien würden das Vertrauen in den Bundesrat gezielt schwächen, sagt SP-Chef Christian Levrat. Er will mit einem grossen Hilfspaket die Wirtschaft wieder in Schwung bringen – bezahlt von den Reichen.