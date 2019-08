Firma bekämpft Manipulation im Sport

Manipulatoren nehmen für ihre Zwecke oft Sportveranstaltungen in unteren Ligen ins ­Visier. Dort sind die Spielergehälter tiefer und das öffentlich Interesse geringer als bei Top-Ereignissen. Sie ködern Schiedsrichter und Spieler mit Geld für kleinere Manipulationen – eine bewusste Rote Karte im Fussball oder drei verlorene Games hintereinander im Tennis. Gerade bei Livewetten kann heute fast auf alles gewettet werden – auch darauf, dass das Licht ausgeht im Stadion.

Verdachtsmomente gab es auch hierzulande. 2009 sollen in der Schweizer Challenge-League Fussballer des FC Thun und des FC Gossau bestochen worden sein. Verurteilt wurden sie damals nicht, weil der Straftatbestand Spielmanipulation fehlte – heute gibt es diesen.

Doch wie kann kriminellen Akteuren das Handwerk gelegt werden?

Der Chef von Sport X-Ray, einer neuen Schweizer Firma, Eric Herren, sagt: «Unsere Geschäftsidee für einen sauberen Sport wird am besten mit dem englischen Ausdruck ‹kill the crocodiles and dry the swamp› umschrieben.» Die Krokodile müssten aus dem Spiel genommen werden, was Aufgabe der Strafbehörden sei. «To dry the swamp», die Trockenlegung des Sumpfes, sei demgegenüber eine der Hauptaufgaben seiner Firma. Dies gelinge mit «Wissen und Können in den Bereichen Bedrohungswahrnehmung und -analyse bis hin zur individuellen Risikoanalyse einzelner Sportler, Schiedsrichter und Vereine».

Ein konkretes Angebot der Firma richtet sich an Vereine: Mittels Ausbildung und Prävention sollen Funktionäre und ­junge Sportler auf die Problematik aufmerksam gemacht werden. Sie sollen lernen, mit welchen Methoden die Manipulatoren Opfer angehen und gefügig machen.

Und der Datenschutz?

Müssen Sportler aufgrund der privatwirtschaftlichen Tätigkeit von Sport X-Ray damit rechnen, dass gegen deren Willen Facebook-Profile analysiert und Angehörige bespitzelt werden? Herren verneint klar. «Unser Ansatz ist ein anderer. Wir machen potenzielle Opfer mit deren Einverständnis auf freiwilliger Zertifizierungsbasis darauf aufmerksam, wie nötig Infrastruktur und Schnittstellen sind, um sich bei Bedarf vertrauensvoll an interne und externe Ansprechpartner zu wenden.» Ahnungslosigkeit oder Überheblichkeit seien beste Türöffner für Manipulatoren.