Hotel Palace Mürren – Flohmarkt-Franken für den Skinachwuchs Das Mürrenfest findet coronabedingt nicht statt, der traditionelle Flohmarkt vom 31. Juli bis 2. August aber schon.

Auch gibt es einiges zu kaufen am Flohmarkt zugunsten des Skinachwuchses. Foto: Ueli Flück

Silvia von Allmen und ihr Team haben einiges zusammengetragen, das neue Besitzer sucht. «Es hat einige Trouvaillen darunter», wird versprochen. Der Reingewinn kommt wie immer dem Skinachwuchs von Mürren und Stechelberg, den «Bondies», zugute. Der Flohmarkt in der Eingangshalle des Hotels Palace ist am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr offen.