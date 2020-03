Forscher könnten boxen Die 50 Mitarbeitenden des neuen Forschungszentrums Wyss Academy for Nature ziehen an die Kocherstrasse 4 vis-à-vis dem Hotel Bellevue. Im Keller des Hauses wird weiter geboxt. Jürg Steiner

Ab und zu eine Runde boxen? Peter Messerli, designierter Direktor der Wyss Academy for Nature. Foto: Christian Pfander

Im Keller des Hauses an der Kochergasse 4, das der Burgergemeinde gehört, boxten und boxen Berner Legenden. Der unkonventionelle Charly Bühler trainierte bis zur Jahrtausendwende Profis wie Fritz Chervet, Max Hebeisen oder Enrico Scacchia. Man zelebrierte aber stets auch die mildere Version des Freizeitboxens. Der karge Boxkeller wurde zum Gesellschaftsort, für eine schweisstreibende Einheit nach einem Tag im Anzug oder im Deuxpièces in der Bundesverwaltung oder in der Arztpraxis. 2014, nach einer Existenzkrise des Boxkellers, übernahmen der frühere Handballer Geri Staudenmann und sein Sohn David die Leitung.