Zeugen gesucht – Frau auf Vitaparcours von Mann angegriffen Auf dem Vitaparcours in Brügg kam es zu einem Übergriff auf eine Frau. Sie konnte fliehen und blieb unverletzt. Ein Verdächtiger wurde angehalten.

Auf dem Vitaparcour s in Brügg kam es zum Übergriff. (Symbolbild) Foto: Giorgia Müller

In Brügg wurde eine Frau auf dem Vitaparcours von einem Mann angegriffen. Sie konnte in Richtung der Familiengärten Möösli-Brügg fliehen. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt, trug sich der Übergriffe bereits am Samstag vor eine Woche (21. März) gegen 18.30 Uhr zu.

Gemäss ersten Aussagen der Frau hatte sie kurz vor dem Angriff einen dunkelhäutigen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren bemerkt. Der Mann hielt sich auf Höhe des Spielplatzes auf. Er trug eine rote Daunenjacke, Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Mann, der verdächtigt wird, mit dem Angriff in Verbindung zu stehen, in Untersuchungshaft genommen. Um seine Beteiligung und die Umstände des Angriffs zu klären, sucht die Kantonspolizei Zeugen.

Personen, die einen Mann mit obgenannter Beschreibung beim Vitaparcours oder in der Nähe der Familiengärten in Brügg gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032’324’85’31 zu melden.

( tag/pd )