Frech sein – aber nur ein bisschen

So einfach geht das, man muss nur Christina Bachmann-Roth zuhören. Sie wollte Aufmerksamkeit – und bekam sie. Sie wollte ins «20 Minuten» – und schaffte es. Das Wichtigste ist der Slogan, wusste sie von Anfang an, der muss funktionieren. Bleiben. Anecken. Und ein bisschen Schmunzeln auslösen. Also hirnte sie, fragte Kollegen, irgendwann stand der Satz vor ihr: Bald kommen meine Tage. «Das war sehr kalkuliert», sagt die Aargauerin über die Zweideutigkeit des Slogans.