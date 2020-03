BKW investiert in Boltigen – Freileitungen sollen in den Boden verlegt werden Die BKW investiert rund 700’000 Franken, um die Stromversorgung in Boltigen sicherer zu machen. Dazu gehören neue Transformatorenstationen, neue Masten und die Verlegung von Freileitungen in den Boden. Kerem S. Maurer

Der Stangenwald zwischen Schwarzenmatt und dem Weiler Farni ist vielleicht schon bald Geschichte. Foto: Kerem S. Maurer

Derzeit liegen bis zum 9. März auf der Gemeindeverwaltung Boltigen gleich zwei Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen auf. Zum einen will die BKW gemäss eigenen Angaben im Rahmen ihres Sanierungsprogramms, wonach ältere Transformatorenstationen ersetzt werden, jene im Berret, die das Ende ihrer Lebensdauer erlangt hat, durch eine Überführungsmast-Transformatorenstation ersetzen und einen stärkeren Transformator einbauen. Durch die Anpassungen der 16-kV-Leitungen könnten zudem drei Holzstangen entfernt werden. Auch werde das 0,4-kV-Netz teilweise in den Boden verlegt, was die Versorgungssicherheit im Gebiet Berret optimiere und die betreffenden Grundstücke besser bewirtschaften lasse. Die Gesamtkosten von rund 190’000 Franken trägt die BKW. «Der Bau ist nach Vorliegen der Bewilligung noch für diesen Frühling oder Herbst geplant und dauert voraussichtlich zwei bis drei Monate», so BKW-Mediensprecherin Sabrina Schellenberg.

In die Jahre gekommen

Das Gebiet Schwarzenmatt und Klus werde zurzeit über eine 16-kV-Freileitung versorgt und die Stromversorgung von Schwarzenmatt und dem Weiler Farni erfolge über die in die Jahre gekommene 2-Stangen-Transformatorenstation Schwarzenmatt. Diese soll nun durch eine in die Bauzone verschobene Gebäudestation ersetzt werden. «Aufgrund von notwendigem Stangenersatz wurde entschieden, auch die 16-kV-Leitung ab Reidenbach bis zum Weiler Farni zu verkabeln», so Schellenberg. Dadurch werden über 50 Stangen demontiert und die 2,5 Kilometer lange Freileitung durch eine Erdleitung ersetzt. Eine Verkabelung von Freileitungen bringe immer eine Verbesserung der Stromversorgung, weil Erdleitungen insbesondere bei Stürmen weniger anfällig seien als Freileitungen, erklärt die Mediensprecherin.

«Negative Rückmeldungen zum Projekt sind bisher keine eingegangen.» Rudolf Matti, Gemeindeschreiber von Boltigen

Freude, aber auch Bedauern

Eine Anwohnerin aus dem Weiler Farni freut sich, dass die Stromversorgung «endlich stabiler» werde, denn auch das jüngste Sturmtief Sabine habe zu zahlreichen Stromausfällen und -schwankungen geführt. Sie bedauert aber auch den Abbau der Stangen. «Wir konnten von unserer Terrasse aus sogar einmal einen Uhu beobachten, der auf einer Stange sass!» Laut dem Energiekonzern soll auch dieses 500’000-Franken-Projekt bis Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

Wohl keine Einsprachen

Boltigens Gemeindeschreiber Rudolf Matti erklärt auf Anfrage, dass ein Teil der Kabelleitungen gemeinsam mit dem neuen Leitungsnetz der geplanten Wasserversorgung verlegt werden könne. Seit die beiden Plangenehmigungsverfahren auf der Gemeinde auflägen, sei wohl die Möglichkeit, Einsicht in die Projekte zu nehmen, genutzt worden, aber «negative Rückmeldungen zum Projekt sind bisher keine eingegangen», so Matti. Die Auflage- und Einsprachefrist für beide Plangenehmigungsverfahren läuft noch bis zum 9. März.