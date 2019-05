Freundliche Auffrischer

2 — Pretty in Pink

In Pink schafft das hier ein kleines schlichtes Regal. Es steht im Zentrum von einer kleiner Kunst- und Objektesammlung und beweist, dass sich Schönes und Praktisches durchaus verbinden lassen. Ein ähnliches Regal finden Sie bei Nomess. (Bild über: Sight Unseen)

3 — Sonnenecke

Mit Zitronengelb ist hier aus einer unscheinbaren Ecke eine freundliche, einladende Wohnecke geworden. Die Zutaten dafür sind die Kombination von einzelnen formstarken Designstücken und der ungewöhnliche, sanft verlaufende Anstrich, welcher die Farbe des Sofas aufnimmt. (Bild über: Decoration Facilisimo)

4 — Neon

Bei einem anderen Besuch für unsere beliebten Homestories entdeckten wir die grafisch gestaltete und gekonnt eingerichtete Wohnung von Creativ Director Thom Pfister und Einrichtungsexpertin Kathrin Wiedmer. Sie sind stolz darauf nichts Bequemes zu besitzen dafür aber spielen sie gekonnt mit starken Einzeltücken und Farben. So leuchtet in diesem Durchgang ein Tisch in strahlendem Neongelb. Entdecken Sie die ganze Homestory und viele Inspirationen. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

5 — Puzzlespiel mit Farben

Ich hatte gerade eine grosse Katalogproduktion und habe dabei auch Betten mit neuer Bettwäsche bezogen. Dabei kam eine Diskussion im Team auf und einige meinten, dass bei Bettwäsche ganz klar nur Weiss gehe. Das sehe ich nicht so. Ich finde Weiss für Wäsche natürlich auch frisch und edel, aber weshalb sich einschränken, wenn man spielen, stylen und dabei für Abwechslung sorgen kann. Das ist in diesem Schlafzimmer, entdeckt auf dem Blog von Claire Brody Designs, auf grafische Art gelungen. Dabei spielt Weiss immer noch eine bedeutende Rolle. Das Bett selbst leuchtet in Knallblau, die Nachttischchen sind gelb und dazugestellt sind Sitzmöbel in unterschiedlichen Farben.

6 — Freundliche Designgruppe

Ein ähnliches Puzzlespiel wie im obigen Schlafzimmer ist hier in einer Ecke mit verschiedenen starken Designermöbeln entstanden. Jedes hat eine andere Farbe und eine andere Form. Zusammen wirken sie verspielt, einladend und sehr frische. (Bild über: The Nordroom)

7 — Entdecken Sie Memphis

Die unkomplizierte Sitzecke von vorherigen Beispiel lässt an die Memphis Designbewegung von 1980 denken. Diese ist gerade wieder gross angesagt. Lein Wunder, passen doch die fantasievollen starken Einzelstücke, die eine Art neuer Art Déco sind gut in unsere Zeit. Dieses Inszenierung zeigt wie neues Design in diesem Stil aussieht. (Bild über: Panissue)

8 — Willkommen im Legoland

Farben und Formen wecken die Spielfreude. Ein knallgelbes Sideboard hat eine gestreifte Wand als Kulisse bekommen und bietet einen angemessenen fröhlichen Platz für Kunst und Designstücke. Dabei ist auch die Tahiti Lampe von Ettore Sottas für Memphis. (Bild über: Ilaria Fantone)

9 — Akzente zum Sitzen

Mit farbigen Stühlen, Sesseln und Poufs lässt es sich besonders gut Akzente setzen. Und genau solche Akzente sind es, die die Wohnung auffrischen, ihr Farbe geben und für ein neues Wohngefühl sorgen. (Bild über: Homes to love)

10 — Hingucker

Wie chic farbige Einzelstücke in einer ruhigen Umgebung aussehen kann zeigt dieses Beispiel aus der Wohnung von Thom Pfister und Kathrin Wiedmer: Ein gelber Stuhl und rote Wandregale beleben dieses Teenagerzimmer. Entdecken Sie noch mehr starke Designideen und die ganze Homestory. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

11 — Leuchtkraft

Signalwirkung hat hier der neonfarbene Hocker von Tom Dixon im Schlafzimmer der von Mia und Sebastian Vadasz. Endecken Sie noch mehr frische Wohnideen und die ganze Homestory der jungen Familie. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

12 — Flächenanstrich

Auf einfache Art kann man mit Pinsel und Farbe die Wohnung neu aufmischen. Grafisch gekonnt ist dies auf diesem Beispiel entdeckt über den Blog Kikettte, in einem Kinderzimmer umgesetzt.

13 — Orangeninsel

Starke Farben tun Kinderzimmern gut. Sie ziehen an, wecken und beleben den Raum. So sind sie auch eine gute Idee für grössere Polstermöbel. (Bild über: SF Girl)

14 — Pink und Gelb

Zum Schluss eine wunderschöne, knallige Version des trendeigen Farbpaars Pink und Gelb, das ich hier vor einer Woche vorgestellt habe. Hier ist es klar und gekonnt als poppiger Auffrischer eingesetzt. (Bild über: The Nordroom)

Credits:

Blogs und Magazine:The Nordroom, SF Girl, Kikettte, Homes to love, Ilaria Fantone, Panissue, Claire Brody Designs, Sight Unseen, Decoration Facilisimo

Sweet Homestories:«Wir haben nichts Bequemes», die Wohnung von Thom Pfister und Kathrin Wiedmer und «Frisch und freundlich», die Wohnung von Mia und Sebastiaan Vadasz

