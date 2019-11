Sicher durch den Winter

Safety-Material Zur Grundausstattung für jede Tour, ob Sie mit Tourenskis oder Schneeschuhen unterwegs sind, gehört ein Set bestehend aus Lawinenverschüttetensuchgerät, kurz LVS, einer Lawinenschaufel und einer Sonde. Viele Wintersportrucksäcke verfügen über ein separates Safety-Fach für dieses Material, das schnell erreicht werden kann und in dem jedes Teil seinen Platz hat. Das erübrigt nicht nur die Frage, wo denn Schaufel und Co. verstaut werden sollen, sondern erleichtert vor allem den Einsatz im Notfall. Weiter hat es sich etabliert, prinzipiell bei jeder winterlichen Unternehmung einen Notbiwaksack mitzutragen. Diese einem Schlafsack ähnliche Hülle besteht aus einer reflektierenden Folie, wiegt je nach Ausführung gerade einmal knapp über 100 Gramm und bietet einen zuverlässigen Kälteschutz.

Auswahl des Materials Das eigene Safety-Material solle jeder Bergsportler in- und auswendig kennen. Natürlich hoffen alle, diesen Teil der Ausrüstung niemals benötigen zu müssen, dennoch gehören regelmässige Anwendungstrainings mit LVS, Schaufel und Sonde zum Start in eine neue Wintersaison dazu. Die meisten LVS lassen sich ganz einfach bedienen und geben unmissverständliche Anweisungen. Um in einer extremen Stresssituation nach einem Lawinenniedergang schnell und korrekt handeln zu können, wird das ganze Prozedere aber am besten regelmässig durchgespielt und geübt. Das beste Gerät ist dabei stets jenes, das vom Anwender intuitiv bedient werden kann. Dabei können selbstverständlich individuelle Präferenzen entstehen, weshalb unterschiedliche Geräte auf dem Markt zu finden sind, mit minim unterschiedlichen Betriebssystemen. Wichtig jedoch: Untereinander sind sie alle kompatibel.

Vorbereiten und planen Ein letzter wichtiger Sicherheitsaspekt in allen Disziplinen des Bergsports ist die entsprechende Vorbereitung auf eine Unternehmung. Outdoor sind Sie immer den Gefahren der Natur ausgesetzt und diese einzuschätzen, ist eine Kunst für sich. Sie zu verhindern ist geradezu unmöglich. Mit entsprechendem Kartenmaterial aber, sei es analog auf Papier oder digital in einer App, lassen sich Touren so planen, dass potenzielle Gefahrenzonen möglichst umgangen werden können. Als lawinengefährdet gelten Hangneigungen von 30 Grad oder mehr, darüber hinaus wirkt sich die Beschaffenheit der Schneedecke entscheidend auf die Gefahrenlage aus. Diese und viele weitere Informationen sind im Lawinenbulletin des SLF aufrufbar und müssen bei der Planung einer anstehenden Tour unbedingt miteinbezogen werden.