Ausflug - Gültig bis 30. Dezember 2020 – Frühstück im Deltapark Starten Sie in den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück im Deltapark. Sichern Sie sich jetzt Ihren Gutschein! Irina Steinmann

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch.



Konditionen

Max. 4 vergünstigte Gutscheine pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden. Die Anzahl Gutscheine ist limitiert.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Bestellformular – hier ausfüllen

Das reichhaltige Frühstücksbuffet ergänzt mit wunderbaren kalten und warmen Speisen sowie verschiedenen Desserts lädt direkt am Thunersee zum Verweilen und Schlemmen ein.



Angebot

1. Januar bis 30. Dezember 2020

Reichhaltiges Frühstücksbuffet im Deltapark

Verschiedene Brotsorten, Cerealien, Fleisch und Fisch, Käse, Eierspeisen, Früchte, Müesli, Fruchsäfte, Kaffee und Tee



Einlösbar

Täglich von Montag bis Samstag

jeweils ab 6.30-10.30 Uhr

Deltapark Vitalresort, Gwatt bei Thun



Gutschein ist gültig: bei Verfügbarkeit bis 30. Dezember 2020 und kann nicht an andere Dienstleistungen angerechnet werden

Preise für Abonnenten

Erwachsene Fr. 25.- statt Fr. 35.-



Reservation

Sobald Sie die Gutscheine bei uns bestellt haben empfehlen wir Ihnen das gewünschte Datum raschmöglichst unter der Nummer: 033 334 30 30 zu reservieren. Bitte nehmen Sie bei der Reservation Bezug auf diesen Gutschein.



Weitere Informationen

Deltapark