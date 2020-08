Gsteiger Wahlgang entfällt – Fünf Bisherige in stiller Wahl gewählt Gemeinde- und Gemeinderatspräsident Markus Willen sowie vier weitere Mitglieder der Gsteiger Exekutive sind in stiller Wahl für eine weitere Amtsdauer gewählt worden. Svend Peternell

Gemeinde- und Gemeinderatspräsident Markus Willen ist für eine dritte Amtsperiode in stiller Wahl gewählt worden. Foto: PD

In der Saaner Gemeinde Gsteig kommt es am 27. September zu keinem Wahlgang für fünf bisherige Mitglieder des Gemeinderates. Der Grund ist ganz einfach: Während der publizierten Frist sind bis letzten Freitag keine Wahlvorschläge eingereicht worden. Es macht ihnen niemand die Sitze streitig. So sind die fünf Bisherigen in stiller Wahl bestätigt – für eine Amtsdauer von vier Jahren ab 1. Januar 2021.