Wort zum Sonntag – Für das alles danken wir am Muttertag Die Dankbarkeit, die den Müttern am Muttertag entgegengebracht wird, soll auch in der heutigen Zeit Platz haben, schreibt Pfarrer Martin Leuenberger. Martin Leuenberger

«Grüsst Rufus… und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist.» Das schreibt Paulus am Schluss seines Briefes an die Gemeinde in Rom. Paulus, heute oft für seine patriarchale Haltung kritisiert, grüsst hier auffallend viele Frauen, die sich in der Gemeinde engagieren. Waren es vielfach Frauen, die konkrete Nächstenliebe praktizierten, an Einsame dachten, Kranke besuchten, Bedürftige einluden? Gut möglich.