Ein weiterer Nackenschlag Langnauer Leiden in der Leere

Die SCL Tigers wenden in Zug einen 1:3-Rückstand, kassieren aber 33 Sekunden vor Schluss den 4:4-Ausgleich. Am Ende gewinnt der EVZ 5:4 nach Penaltyschiessen. Es ist Langnaus vierte Niederlage in Folge.