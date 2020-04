Solidarische Berner – Gabenwand auf der «Schütz» Seit einigen Tagen gibt es auf der Berner Schützenmatte eine Gabenwand. Diese ist für Bedürftige und Obdachlose bestimmt. Claudia Salzmann

Wo sonst Skater ihre Runden drehen, findet man derzeit eine Spendenwand mit Kleidern und Esswaren für Obdachlose. Fotos: Adrian Moser

Was in Berlin, Erfurt und Karlsruhe anfing, gibt es nun auch in Bern: Auf dem stillgelegten Parkplatz Schützenmatte haben Leute Spenden hingelegt. Diese sind für Obdachlose und Bedürftige gedacht. Ein Gitter sperrt die Anlage ab, wo normalerweise geräuschvoll junge Skater ihre Runden drehen. An diesen Gittern sind Plastiksäcke angebracht, um darin die ausgewählten Kleider, Schuhe oder Esswaren zu transportieren.