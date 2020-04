So lässt sich die Haltbarkeit beeinflussen Infos einblenden

Die in Lebensmitteln enthaltenen Stoffe verfallen mit der Zeit in ungeniessbare oder für die Gesundheit schädliche Substanzen. Durch verschiedene Methoden lässt sich dieser Verfall hinauszögern oder manchmal sogar ganz verhindern. Durch die Haltbarmachung werden etwa Nährwert, Geschmack, Farbe oder Beschaffenheit für längere Zeit stabilisiert. Die gängigsten Techniken lassen sich grob in drei ­Kategorien einteilen: