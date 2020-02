Kolumne: «Schlagerette» – Geh tausch ma’s aus Francine Jordi tritt in der TV-Show «Sing meinen Song» auf. Es wird wunderbar. Miriam Lenz

Kocht jetzt Kürbissuppe mit Steff La Cheffe: Schlagerstar Francine Jordi. Foto: Raphael Moser

Es gibt Leute in meinem Umfeld, die können nicht glauben, dass Francine Jordi bei «Sing meinen Song» mitmacht. Ein für alle Mal: Es stimmt. Die Berner Schlagersängerin wird zusammen mit Rapperin Steff la Cheffe, Sängerin Stefanie Heinzmann und den Sängern Loco Escrito, Ritschi und Marc Storace in der Schweizer Adaption des TV-Tauschkonzerts zu sehen sein. Sie covert also Songs der anderen – und umgekehrt. Und es wird wunderbar, so viel sei hier versprochen.