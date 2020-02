Ehrungen in Sigriswil – Gemeinde ehrt Erfolgreiche Am Samstag, 7. März, findet in der Mehrzweckhalle Schwanden die Vergabe der Sigriswiler Awards mit den Ehrungen für die erfolgreichen Mitbürger statt.

Sigriswil ehrt am 7. März seine verdienstvollen Einwohner. Foto: Bruno Petroni

Jedes Jahr werden erfolgreiche und verdienstvolle Sigriswilerinnen und Sigriswiler in den Bereichen Beruf, Jugendarbeit, Gesellschaft, Kultur und Sport geehrt. Dabei gibt es die drei Kategorien: Jugendliche, besondere Leistungen (Beruf, Soziales) und Sport. Zudem wird auch in diesem Jahr ein Bürger mit einem Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Wiederum konnte die Sigriswiler Bevölkerung im Vorfeld beim Voting mitmachen. Zusammen mit der Bewertung einer Fachjury sowie den Saalstimmen am Anlass selber werden dann die Auszeichnungen an die jeweiligen Kategoriensieger vergeben. Der Event wird in dieser Form seit 2018 durch ein OK mit Vertretern der Einwohnergemeinde Sigriswil und dem Verein Pro Sport durchgeführt.

Der Eintritt in die Mehrzweckhalle Schwanden am 7. März ist gratis, Türöffnung ist um 18 Uhr. Der Award wird mit Darbietungen der Musikgesellschaft Merligen umrahmt. Die Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl, unter anderem mit der traditionellen Spaghetti-Party. Im Weiteren können an der Tombola attraktive Preise gewonnen werden. Zum Ausklang des Abends empfiehlt sich ein Besuch in der Eiszapfenbar.

( pd )