Wegen Corona – Gemeinde Steffisburg erlässt Betrieben einen Teil der Miete Gewerbe, das in einer Gemeindeliegenschaft eingemietet ist, muss für die Zeit während des Lockdown rund drei Viertel weniger Miete bezahlen.

Die Gemeinde Steffisburg erlässt ihren Gewerbemietern einen Teil des Zinses. Foto: Patric Spahni

Die Gemeinde Steffisburg erlässt Gewerbetreibenden, die in einer gemeindeeigenen Liegenschaft eingemietet sind und aufgrund der Corona-Krise vorübergehend schliessen mussten, 75 Prozent der Mietkosten. «Das betrifft acht Parteien», sagt Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) auf Anfrage. Drei davon seien im Höchhus eingemietet, vier Betriebe in verschiedenen Liegenschaften im Oberdorf. Ein Geschäft sei in einem Gebäude nahe des Bahnhofs Steffisburg angesiedelt.