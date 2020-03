In den Schulen wird es eng – Gemeinden investieren Millionen in Schulen Der Schulraum ist in Stadt und Agglo Bern knapp. Die Gemeinden stellen Hunderte Millionen bereit für Sanierungen und Neubauten. Stephanie Jungo

Die Gemeinde Ittigen plant einen Neubau für die Schule Altikofen. Visualisierung: Gemeinde Zollikofen.

Holz, Sichtbeton, grosse Fenster. So sehen Schulhäuser heute meist aus. Ittigen will dabei keine Ausnahme machen. Im Gemeindehaus reiht sich derzeit Schulmodell an Schulmodell, Pläne hängen aus. 2019 lancierte die Gemeinde einen Architekturwettbewerb für einen Neubau auf dem Areal der Schule Altikofen – dort wird der Platz knapp, der Mehrzwecktrakt ist in die Jahre gekommen.

Die Gemeinde hat in einer ersten Runde Architekturbüros ausgewählt. Am Mittwoch gab sie den Sieger des Wettbewerbs bekannt: das Projekt «Stägeli uf, Stägeli ab» der 3B Architekten aus Bern. Das Vorhaben – die Schulraumplanung allgemein – bezeichnete Gemeindepräsident Marco Rupp als Baustein für die gesamte Entwicklung der Gemeinde.

Lange Liste

Ittigen braucht mehr Platz in seinen Schulhäusern – und ist damit nicht allein. Bern, Ostermundigen, Zollikofen, Köniz, Belp, Kirchlindach. Die Liste lässt sich fast beliebig erweitern. Die Gemeinden investieren Millionen Franken in ihre Schulhäuser. Allein in der Stadt Bern fallen Kosten von mehreren Hundert Millionen Franken an.

Beispiel Ostermundigen. Die Gemeinde muss bis zu 40 Millionen Franken in die Schule investieren. Das sei eine grobe Schätzung, schreibt die Gemeinde. Realisiert werde nur, was zwingend notwendig sei. Aber: «Der Schulraum ist ein Muss, einen anderen Weg gibt es nicht.» Bereits beschlossen sind Provisorien für die Anlagen Dennigkofen und Mösli. Geplant sind unter anderem ein Neubau auf dem Rothus-Areal und neue Turnhallen.

Kosten des Wachstums

Der Bedarf an Schulraum ist meist eine direkte Folge des Wachstums. Auch Zollikofen rechnet mit steigenden Schülerzahlen. Bisher hat die Gemeinde versucht, das Defizit an Schulraum mit kleineren Massnahmen auszugleichen. Künftig funktioniere das nicht mehr, schreibt die Gemeinde.

Deshalb plant Zollikofen einen Neubau auf der Häberlimatte, mit Verbindung zum Zentralschulhaus. Kostenpunkt: 5,3 Millionen Franken. Ende März behandelt das Gemeindeparlament die Vorlage. Voraussichtlich im Mai entscheidet dann das Stimmvolk über das Vorhaben.

So soll das Schulhaus Oberdorf in Zollikofen dereinst aussehen. Visualisierung: Gemeinde Zollikofen

Ittigen rechnet mit einem Plus von 33 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr. In den letzten Jahren stiegen die Schülerzahlen von 934 auf 1060. Viel gebaut wurde in der Gemeinde nicht. Jedoch gebe es einige Quartiere mit relativ günstigem Wohnraum, wo kinderreiche Familien wohnten.

Nicht nur steigen die Schülerzahlen. Auch besuchen immer mehr Kinder die Tagesschule, womit auch die Kosten für die Tagesbetreuung steigen. Zudem braucht es Geld für die IT, für Sanierungen. Rund 20 Millionen Franken will Ittigen in den nächsten Jahren investieren.

Die Investitionen in Schulhäuser gehören zu den grössten Kostenfaktoren einer Gemeinde. Beunruhigen lassen sich die angefragten Gemeinden dadurch nicht. «Die Investitionen sind hoch, die Verschuldung wird ansteigen», schreibt Ostermundigen. Jedoch profitiere man zurzeit von einer günstigen Zinssituation, die Beschaffung von Fremdmitteln auf dem Kapitalmarkt sei damit unproblematisch.

Ostermundigen geht weiter davon aus, dass sich das Wachstum positiv auf den Steuerbetrag auswirkt. Damit rechnet auch Ittigen – allerdings verzögert. In den ersten 15 Jahren, so schreibt die Gemeinde, werden die Mehreinnahmen die Kosten der Investitionen nicht decken.

Baustart im 2021?

Der Innenraum des geplanten Neubaus in Ittigen. Visualsisierung: Gemeinde Ittigen

Die zwölf Eingaben für den Neubau auf dem Areal der Schule Altikofen sind noch bis zum 13. März im Gemeindehaus ausgestellt. Das Siegerprojekt entwickelt die Gemeinde nun weiter. Im Juni entscheidet die Gemeindeversammlung über die Projektierung des Vorhabens. Voraussichtlich im Juni 2021 kommt das Geschäft an die Urne.

Läuft alles nach Plan, beginnen die Bauarbeiten bereits 2021. Die erste Etappe soll 2024 abgeschlossen sein, die zweite Etappe – mit der frei stehenden Aula – 2025.