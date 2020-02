Kiental: Vor der Premiere des Alpentheaters – Gesellschaftskritik auf Zuckerstückchen In der neuen Produktion „Vetterli’s Wirschaft“ beackert das Alpentheater die Frage „Wo hören Kavaliersdelikte auf, ab wann wird’s kriminell?“ Christina Burghagen

Korrupt oder nicht? Beamter Hofer (Martin Kaufmann) wird von Frau Amsler (Barbara

Tellenbach) mit einer Flasche Rotwein bezirzt. BOM





«Mit schaffe allei kommsch auf kei grüne Zweig», singt das Wirte-Ehepaar Vetterli lauthals voller Überzeugung. Denn in ihrer Beiz kommen die Poulets natürlich aus der Schweiz, auch wenn sie in Brasilien geschlüpft sind, und das angeblich frische Gemüse auf der Karte schlummerte schon eine Weile im Tiefkühler eines Grossanbieters. Ist es noch okay, dass Rebekka dem Herrn Hofer vom Amt eine Flasche Roten mitbringt, damit er die Genehmigung fürs Gospelkonzert noch schnell durchwinkt? Und darf die Schauspielerin Eglantine Roggenmoser ihre Gage bar auf die Hand annehmen?