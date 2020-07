Bikesharing in Thun – Gesucht: Namen für neue Velos Ab Mitte August stehen im Bikesharing-Netz 30 neue Velos zur Verfügung. Für 10 davon sucht die Stadt per Wettbewerb einen Namen.

Gemeinderätin Andrea de Meuron bei einer Velostation des Veloverleihsystems in Thun. Foto: Patric Spahni / PD

Seit Anfang Mai dieses Jahres läuft das Bikesharing in Thun mit dem System von Donkey Republic. Die Energiestadt Thun und das Schweizerische Arbeiterhilfswerk rüsteten dafür die bestehende Veloflotte mit neuen Schlössern aus. Die Ausleihe funktioniert seither praktisch per App.

Das neue System finde Anklang, teilen die Behörden mit. «Wir stellen eine häufigere Nutzung fest, insbesondere an den Wochenenden», lässt sich Gemeinderätin Andrea de Meuron zitieren. Per Mitte August wird die Flotte um 30 orangefarbene Donkey-Republic-Fahrräder auf insgesamt 125 Velos erweitert. Die neuen Räder werden mit der Wiederöffnung der sanierten Velostation am Bahnhof in Betrieb genommen und auf dem Bikesharing-Netz mit den 25 Stationen verteilt.

Seit der Inbetriebnahme des neuen Systems tragen alle Velos einen Namen. Bislang sind alle nach einem Berg benannt. Für zehn der neuen Fahrräder lanciert die Stadt nun einen offenen Namenswettbewerb. Teilnahmeberechtigt sind alle. Eine dreiköpfige Jury unter dem Vorsitz von Gemeinderätin Andrea de Meuron wird die zehn innovativsten und smartesten Namen auswählen und prämieren. Die zehn Gewinnerinnen und Gewinner erhalten je ein Gratis-Jahresabo von Donkey Republic im Wert von 60 Franken. Eingaben können mit dem Vermerk «Wettbewerb» bis zum 10. August per E-Mail an mobilitaet@thun.ch gemacht werden oder per Post an Fachstelle Umwelt Energie Mobilität, Hofstettenstrasse 14, Postfach 145, 3602 Thun.

«Es ist unsere Vision, ein smartes Bikesharing-System in der ganzen Region Thunersee aufzubauen», erklärt Gemeinderätin Andrea de Meuron. Spätestens im nächsten Jahr soll die Flotte zudem mit Elektrovelos ergänzt werden. (pd/aka)

