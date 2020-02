Theater an der Effingerstrasse – Gilles Tschudi gibt den knorrigen Kauz Das Stück «Smith & Wesson» mit Gilles Tschudi erzählt von einem grossen Abenteuer: Eine Frau stürzt sich in einem Fass die Niagarafälle hinunter. Helen Lagger

Gilles Tschudi tritt bis 20. März im Theater an der Effingerstrasse auf. Foto: Peter Lauth

Eine Frau will schreiben und lässt sich dafür die Niagarafälle runtertreiben. So könnte man die Handlung von «Smith & Wesson – Rachels grosses Wagnis» zusammenfassen. Das Stück, das im Theater an der Effingerstrasse in Bern als Schweizer Erstaufführung auf die Bühne kommt, stammt aus der Feder des italienischen Autors Alessandro Baricco. Der in Turin geborene Philosoph und Musikwissenschafter wurde mit seinem Roman «Seta» (2007) international bekannt.