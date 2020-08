Corona-Falschinformation – Facebook löscht Trump-Video Youtube hat über 2500 Kanäle gelöscht, die in Verbindung mit China stehen, Facebook entfernte eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump.

Facebook hat eine «schädliche Falschinformation über das Coronavirus» von US-Präsident Donald Trump entfernt. Keystone/Stefani Reynolds Bei den von Youtube gelöschten Kanälen habe es sich vorwiegend um Spam gehandelt, aber auch um politische Channels. (Archivbild) Keystone/Alex Plavevski Facebook, Youtube und andere Betreiber von Onlinenetzwerken gehen seit einiger Zeit verstärkt gegen irreführende und manipulative Inhalte auf ihren Seiten vor Keystone/Christophe Gateau 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden Google und Facebook haben im Kampf gegen Falschinformationen mehrere Posts gelöscht.

Auf Youtube hat Google über 2500 Kanäle entfernt, die in Verbindung mit China stehen.

Facebook hat eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump gelöscht, die «falsche Behauptungen» zur Corona-Pandemie enthalte.

Der amerikanische Internet-Riese Google hat nach eigenen Angaben mehr als 2500 Youtube-Kanäle gelöscht, die in Verbindung mit China stehen. Facebook löschte seinerseits falsche Botschaften von US-Präsident Donald Trump.

Die Youtube-Kanäle seien zwischen April und Juni im Rahmen der laufenden Untersuchung über koordinierte Massnahmen zur Einflussnahme im Zusammenhang mit China entfernt worden, um Falschinformation auf der Video-Sharing-Plattform zu verhindern, teilte Google mit.

Es habe sich vorwiegend um «Spam mit unpolitischen Inhalten» gehandelt, aber ein kleiner Teil habe sich auch mit Politik beschäftigt. Die chinesische Botschaft in den USA reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Regierung in Peking hat in der Vergangenheit Vorwürfe der Verbreitung von Desinformation zurückgewiesen.

Auch Facebook wird aktiv

Facebook gab seinerseits bekannt, es habe die Botschaft von US-Präsident Donald Trump zur Corona-Pandemie gelöscht. Bei der Veröffentlichung handele es sich um eine schädliche Falschinformation über das Virus, begründete Facebook die Massnahme.

Bei der Botschaft auf Trumps Seite handelte es sich um einen Video-Ausschnitt aus einem Interview im Sender Fox News. Darin führt Trump ins Feld, Kinder seien «fast immun» gegen das Coronavirus.

Das Video enthalte «falsche Behauptungen», erklärte ein Facebook-Sprecher. Es verstosse damit gegen die Regularien des Unternehmens, wonach auf den Seiten des Unternehmens keine Falschinformationen zu der Pandemie verbreitet werden dürften.

Vermehrte Löschungen

Facebook, Youtube und andere Betreiber von Onlinenetzwerken gehen seit einiger Zeit verstärkt gegen irreführende und manipulative Inhalte auf ihren Seiten vor. Dies führte dazu, dass bereits mehrfach auch Botschaften Trumps entfernt oder mit distanzierenden Hinweisen versehen wurden.

SDA/chk