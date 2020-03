Theater Fraubrunnen – Gott des Gemetzels oder der vernichtete Blumenstrauss Zwei Paare, vier Schauspieler und eine Gesellschaftskomödie der bissigeren Sorte: Im Schlosskeller wird wieder Theater gespielt. Die Inszenierung lebt von brillanten Wortschlachten. Ursula Grütter

Die zunehmende Betrunkenheit und die steigende Aggression kauft man den Darstellern ohne Zögern ab. Foto: PD

Mit dem Theaterstück «Gott des Gemetzels» legt die französische Schriftstellerin Yasmina Reza ihren Finger dezidiert auf offene Wunden der vermeintlich so zivilen westlichen Gesellschaft. Und Regisseur Rolf Schoch hat in seiner Inszenierung noch Pfeffer in die offenen Wunden gestreut. Das wurde am Freitag an der Premiere im Schlosskeller von Fraubrunnen schnell klar.