Greta bei den Amis

Für Small Talk ist Greta Thunberg normalerweise nicht zu haben, aber an diesem Abend in New York bewies sie Humor. Als Erstes habe sie diese grosse Stadt gerochen, erzählte sie von ihrer Segeltörn über den Atlantik. Wissendes Gelächter im Auditorium. «Natürlich war es die Verschmutzung», sagte Thunberg, «aber immerhin war es nach zwei Wochen mal wieder ein Geruch.» Das ist nun nicht die lustigste Pointe der Welt, aber durch die trockene Art, auf die Thunberg sie präsentierte, wirkte sie tatsächlich komisch. Sie erzählte die Episode mit dem Gefühl für Timing eines Stand-up-Comedians.