Was haben Sie aufgetischt?

750 Portionen Onglet, also Leistenfleisch. Wir haben eine geniale Kombination gemacht mit Topinambur-Heu-Püree, in Salz geschmorten Randen und einer Purple-Curry-Sauce. Das war super zu diesem Second-Cut-Fleisch.

Wie haben Sie das Onglet grilliert?

Wir habe es im Voraus 24 Stunden sous-vide gegart, also im Vakuum. Am Anlass haben wir es dann wider ins Sous-vide-Becken gelegt, um immer die gleiche Ausgangstemperatur zu haben. Anschliessend wurde es bei 300 Grad grilliert. Und es war perfekt! Es hatte den Grillgeschmack und wunderbare Raucharomen.

Was macht das Grillieren so populär?

Dafür gibt es viele Gründe. Es mag teils an Erinnerungen an frühere Zeiten liegen, wenn der Vater oder Grossvater am Wochenende den Grill anfeuerte. Zudem geht es uns in der Schweiz gut, wir können uns etwas leisten, auch Freizeit. Und diese Freizeit soll darum eine qualitativ gute Zeit sein. Dazu gehört zum Beispiel, mit Freunden im Garten zu sitzen und zu grillieren. Dann haben aber auch die Grillanbieter viel dazu beigetragen, das Grillieren populär zu machen. Sie organisieren Events oder veranstalten Kurse. Grillieren ist zum Lifestyle geworden. Das Kochen mit Feuer und Holzkohle ist auch für Männer cool.

Und richtig gemacht entspricht es ja auch einem gesunden Lebensstil.

Genau, man will gern gesund und linienbewusst essen. Da passt ein Stück Fleisch vom Grill mit einem Salat natürlich prima. Das ist sehr zeitgemäss, das passt zu Fitness und Yoga und zum ganzen modernen Lifestyle.

«Ich setze ganz klar auf Holzkohle.»

Es gibt verschiedene Arten von Grills, mit Holzkohle, mit Gas oder auch Elektrogrills. Welche Systeme sind die besten?

Ich setze ganz klar auf Holzkohle. Das geht schnell und unkompliziert. In 15 bis 20 Minuten ist so ein Grill heiss. Auch Gasgrills funktionieren gut. Wichtig ist aber die Form des Grills. Er muss rund sein. Dann ist die Hitzeverteilung einfach perfekt. Man hat in der Mitte die grösste Hitze, gegen aussen weniger, und so hat man alle Möglichkeiten. Man kann während des Garens das Fleischstück verschieben, je nachdem, ob man etwas mehr Hitze oder weniger geben will.