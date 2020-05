Herr Seifert, es gab nach dem vorigen Wochenende das höchstmögliche Lob für die Bundesliga, nicht gerade vom Papst, aber von Zlatan Ibrahimovic: «Sie kündigen es an, sie machen es – grazie, Bundesliga», teilte er mit. Das ist in gewisser Weise auch an Sie adressiert, fühlen Sie sich geehrt?

Erst mal freue ich mich darüber, dass die internationale Sportwelt anerkennt, was es bedeutet, unter diesen Voraussetzungen wieder Profisport zu betreiben. Dass es einer Menge Organisation, Disziplin und Mut bedarf, um inmitten einer solchen Situation zurückzukommen. Da ich vorher schon viele Nachrichten aus dem Ausland dazu bekommen hatte und ich wusste, dass sie uns überall die Daumen drücken, hat mich die extrem positive Reaktion nach dem Wochenende nicht mehr überrascht. Gefreut habe ich mich trotzdem.