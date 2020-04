Buchhandel in der Coronakrise – Grosser Aufwand – Ertrag ungewiss Unabhängige Buchhandlungen schwimmen in der Arbeit und kämpfen trotzdem um ihre Existenz. Andrea Knecht

Die Laufkundschaft fehlt spürbar: Monika Steiner, Mitinhaberin der Münstergass-Buchhandlung, vor ihrem Geschäft. Tamedia AG

Monika Steiner klingt etwas ausser Atem am Telefon. «Wir haben viel zu tun», bestätigt die Mitinhaberin der Münstergass-Buchhandlung. Und das trotz Lockdown und geschlossenem Laden. In den letzten Wochen hat sich das Geschäft auf den Online-Handel verlagert. Anstatt Kundschaft im Laden zu bedienen, müssen Steiner und ihre Mitarbeitenden nun Bestellungen per Telefon oder Mail entgegennehmen und Pakete verschicken. «Wir sind zum Glück digital gut vernetzt, haben einen Web-Shop und sind auf Plattformen wie Bärn hiuft und Bern liefert vertreten», sagt Steiner.

Viele Leute kaufen während der Corona-Krise nach wie vor bei den Buchhandlungen ihres Vertrauens ein statt bei den Giganten Amazon und Orell Füssli Thalia. Und jetzt, nach den Osterfeiertagen, stapelt sich die Arbeit. Und so froh Steiner um die vielen Bestellungen und ihre treue Stammkundschaft ist: «Wir sind eigentlich nicht ausgerüstet für diese Situation.» Wie viele andere Geschäfte musste auch die Münstergass-Buchhandlung Kurzarbeit anmelden, da andernfalls der Mindestabstand von zwei Metern nicht mehr hätte eingehalten werden können. Nun arbeiten noch eine bis zwei Personen gleichzeitig im Backoffice.

Der Lockdown hat die kleinen unabhängigen Buchhandlungen mit voller Wucht getroffen. Den vielen Bestellungen zum Trotz: Es fehlt die Laufkundschaft. Wie gross die finanziellen Einbussen ihres Geschäfts sind, kann Steiner noch nicht sagen. «Aber es ist existenziell – für uns alle.»

Ob und wie viele Buchhandlungen die Corona-Krise nicht überleben werden, kann auch Daniel Waser, Geschäftsführer des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbandes (SBVV), zurzeit nicht abschätzen: «Prognosen sind im Moment extrem schwierig. Je kürzer der Lockdown dauert, desto eher können sich die Geschäfte fangen.» Der Versand per Post, Velokurier oder mittels Abholfächer sei zwar eine Möglichkeit, zumindest die Kundenbindung aufrechtzuerhalten, aber der Aufwand sei gross. Und sobald ein Geschäft einen Kredit aufnehmen müsse, stelle sich die Frage, ob dieses Geld innerhalb der Frist von fünf Jahren überhaupt zurückgezahlt werden könne – oder ob man gleich schliessen will. «Zinsfreie Unterstützungskredite klingen zwar gut, aber die Amortisierung selbst ist eine Herausforderung», sagt Waser. Der SBVV bietet ebenfalls finanzielle Soforthilfe an: Die Unterstützungskasse des Verbandes, eine Stiftung für Verbandsmitglieder in Not, vergibt Beiträge, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Zudem hat der Verband eine Hotline für psychologische Unterstützung eingerichtet. Am Telefon werden Buchhändler und Verlegerinnen beraten, beispielsweise bei Schlafstörungen oder Zukunftsängsten. Waser zufolge werde das Angebot genutzt und geschätzt.

Keine Zeit zum Lesen

Franziska Strauss seufzt. Ihr Laden, die Buchhandlung am Stadtbach in Bümpliz, ist seit dem 17. März geschlossen, Kunden und Kundinnen darf sie im Lokal keine mehr empfangen. Auch bei ihr gehen weiterhin Bestellungen der Stammkundschaft ein: «Offenbar bestellen die Leute gerne dort, wo sie auch sonst einkaufen», stellt Strauss fest. Gleichzeitig fällt das Stöbern und Entdecken im Laden weg. «Der jetzige Online-Versand ist ein völlig anderes Konzept», sagt Strauss. Ein erheblicher Teil ihres Umsatzes breche dadurch weg. Dass die Leute nun mehr Zeit zum Lesen haben, glaubt Strauss nicht. «80 Prozent der Leute arbeiten weiterhin – und das unter erheblich erschwerten Umständen. Zum Beispiel, weil sie ihre Kinder betreuen müssen.» Da bleibe nicht mehr viel Zeit zum Lesen.

Monika Steiner hofft, dass die Münstergass-Buchhandlung spätestens Anfang Mai wieder öffnen kann. «Wenn wir die Zahl der Kundinnen und Kunden beschränken, die zur gleichen Zeit den Laden betreten dürfen, können wir die Abstandsregeln einhalten.» Franziska Strauss hingegen klingt etwas verhaltener: «Natürlich hoffe ich. Aber man fühlt sich hilflos. Man schaut die Pressekonferenzen des Bundesrats und befolgt die Empfehlungen – aber am Ende liegt es nicht in meiner Hand.»