Grosser Schock für Basler Rheinhäfen

Rückschlag für ein millionenschweres Schweizer Infrastrukturprojekt, an dem die SBB beteiligt sind. Ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts droht den Bau eines Grossterminals in den Basler Rheinhäfen um Jahre zu verzögern. Das Terminal soll den Schifftransport besser an Bahn und Strasse anbinden und helfen, CO 2 einzusparen.