Weg aus der Corona-Krise – Grüne planen Initiative für Schweizer Green Deal Die Wirtschaft umbauen und ein nachhaltiges Impulsprogramm: So wollen die Grünen nach Corona die Konjunktur wieder ankurbeln. Dazu prüft die Partei eine Initiative. Adrian Schmid , Denis von Burg

Parteipräsidentin und Nationalrätin Regula Rytz will zum Ende ihrer Amtszeit mit den Grünen eine Initiative für den ökologischen Wiederaufbau der Wirtschaft lancieren. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Was gut für die EU ist, soll auch gut für die Schweiz sein: Die Grünen fordern einen Green Deal. Mit diesem wollen sie das Land aus der Corona-Krise führen. Der Plan sieht vor, die Wirtschaft umzubauen und mit einem grünen Impulsprogramm anzukurbeln. Um der Idee zum Durchbruch zu verhelfen, ist sogar eine Volksinitiative denkbar. «Wir prüfen eine Initiative für einen Green Deal, so, wie ihn die EU plant», sagt Grünen-Chefin Regula Rytz in einem Interview mit der SonntagsZeitung.