Liebeserklärung an Paris – Guillaume Hoarau veröffentlicht seine erste Single Der YB-Stürmer nutzt die Corona-Pause mit einer Song-Veröffentlichung kreativ. «Paname» ist eine Hommage an die Stadt der Liebe. Nils Hänggi

Die Single veröffentlichte er Anfang Mai. Video: Youtube

In der letzten Zeit war das Training für die Fussballer nur eingeschränkt möglich. Sie mussten daheim bleiben, sich zu Hause irgendwie die Zeit vertreiben. Wer jetzt aber denkt, dass einfach alle Fussballer Playstation gespielt haben oder wie der Bayern-Youngster Alphonso Davies zu Social-Media-Stars auf Tiktok avancierten, der irrt.

So hatte Guillaume Hoarau, der Stürmer der Berner, während seiner Zeit im Lockdown alle Hände voll zu tun. Er schrieb nämlich an einem Song, den er nun veröffentlichte. «Paname» ist der Name des Liedes, es ist die erste Single des 36-jährigen Franzosen.

Das ist das Cover der Single. Foto: Twitter

«Ich hatte die Idee schon vor einem Jahr»

«Paname»? Sollte das nicht Panama heissen? Ist das tatsächlich ein Rechtschreibfehler? Nein, ist es natürlich nicht, denn: «Paname» ist der Slangname für Paris. Gegenüber dem «Blick» erklärt der YB-Stürmer: «Bei uns sagt niemand Paris. Alle sagen: Gehen wir nach Paname.» Der Ursprung des Slangnamens ist rasch erklärt: Er hat im 19. Jahrhundert seinen Ursprung und stammt von den französischen Arbeitern, die zu jener Zeit in Panama den Panamakanal bauten.

Der Song selber ist eine Hommage an Paris. An die Stadt, in der Hoarau lange Zeit lebte und Fussball spielte. Im Song, der eine Mischung aus Reggae, tropischen Sounds und französischem Chanson ist, beschreibt er das Lebensgefühl in der französischen Metropole, die Liebe. Insgesamt wirkt der Song, der Anfang Mai auf Youtube, Spotify und iTunes erschienen ist, wie ein Dankesbrief an Paris. Hoarau bestätigt das gegenüber dem «Blick».

Weiter erklärt er, wie das Lied zustande kam: «Ich hatte die Idee zu diesem Song schon vor einem Jahr, habe zusammen mit meinem Cousin Ludovic auch einige Passagen aufgenommen.» Vor ein paar Wochen hätten ihm dann ein paar Jugendspieler von Paris St. Germain geschrieben, weil sie wissen wollten, was er als ehemaliger Spieler im Lockdown so treibe. «Ich liess ihnen einen 30-Sekunden-Clip zukommen. Die Resonanz war so positiv, dass mir Ludovic sagte: ‹Komm, bringen wir das Ding zu Ende.› Und so war ich die letzten Tage im Vollstress. Morgens Training, nachmittags Musik», sagt der Mann von La Réunion.

Hoarau will den dritten Titel

Auf dem Cover der Single ist Hoarau mit seinem Sohn Andrea zu sehen. Zusammen stemmen sie den französischen Pokal in die Höhe, im Hintergrund sieht man den Eiffelturm. Der 36-jährige Franzose gewann mit PSG den Titel 2010 dank eines 1:0-Finalsiegs gegen Monaco, einziger Torschütze damals: er selbst.

Ob nun bald ein Album folgt, könne er nicht sagen, meint er. Er wolle sich erstmals auf den Fussball konzentrieren und mit den Young Boys den Titel holen. Damit das möglich ist, müsste YB aber den Vertrag mit dem Stürmer verlängern, läuft dieser doch am 30. Juni aus. Hoarau wünscht sich das. Er sagt: «Ich will mit den Jungs unbedingt den dritten Titel holen. Ich hoffe, dass mir YB dieses Angebot macht.»