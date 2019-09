Gut ist gut genug!

Rein damit

Irgendwie geht es bei den Regalen auf einmal um Styling und nicht mehr um die Heimat von Büchern. Ah ja, es haben nicht mehr alle Bücher und einige, die noch ein paar Bücher haben, ordnen sie nach Farbe. Zugegeben als ich zum ersten Mal auf Regale stiess, welche Bücherreihen farblich sortiert zeigten, habe ich sie auch auf diesem Blog gepostet. Solche Ideen sind gut wenn es um ein gestyltes Bild geht, um eine Ausstellung an einer Messe oder um ein Schaufenster. Im echten Leben ist aber der Inhalt der Bücher, die Erinnerung an die Zeit, in der man ein bestimmtes Buch zehnmal gelesen hat und die Lust in seinen Büchern zu schmökern wichtiger als die Farbe des Umschlags.

Und dann sind da noch die Dinge, die auch irgendwohin müssen. Die Fotos von den besten Ferien ever oder das Schälchen, das man einfach liebt aber eigentlich nichts besonderes ist. Also – einfach rein damit. Sonst sieht ihr Bücherregal schnell mal so aus wie eine Werbung für ein Regal. (Bild über: Domino)

Hier gibt es was zu tun

Es gibt Wohnungen, bei denen alle Möbel ein Label haben, die einzige Blume eine getrocknete Hortensie ist und nichts, aber gar nichts da ist – bloss Status. Nein ich spreche nicht von einem Krimi und beschreibe auch keinen Showroom – ich war in solchen Wohnungen. Man sitzt auf einem superteueren Sofa und weiss, dass die Eigentumswohnung entsprechend viel gekostet hat, aber es hat nichts. Keine Kissen, keine Farben, keine Zeitschriften. Ich habe keine Ahnung, was die Menschen, die so leben zu Hause machen.

Ich schreibe diesen Blog nach einem Besuch bei meinem Vater, der nun auf einmal alleine wohnt, weil meine Mutter krankheitshalber in ein Pflegeheim musste. Die Wohnung meiner Eltern habe ich schon ein paar Mal hier beschrieben, sie ist modern, lebendig und nie ganz fertig eigerichtet. Beide legten bei vielem selber Hand an. Die Schubladen und Regale sind nicht nur voll mit Büchern, Schallplatten und hübschen Dingen, sondern auch mit Bändern, Stricknadeln, Farbstiften, Malsachen, Fäden, Garnen, Papieren – die Liste ist endlos. Ich holte ein paar Dinge, die den Alltag meiner Mutter im Pflegeheim verschönern werden und Dinge, die sie in die Hand nehmen kann, wenn auch bloss zum Sortieren oder Betrachten, denn ihre Krankheit, lässt nicht mehr viel zu. Verständlich, dass ich nie verstehen werde, dass man zu Hause nichts hat und mich immer fehl am Platz fühle in Wohnungen, in denen bloss teure Möbel stehen. Das Bild zeigt ein sehr gemütliches, und bestimmt nicht langweiliges Airbnb in Paris.

Es braucht nicht für alles die perfekten Möbel

Es braucht nicht für alles ein bestimmtes und perfektes Möbel. Das gilt sowohl für Regale wie auch für den Couchtisch, die Kommode, den Nachttisch oder die Anrichte. Lassen Sie Ihre Wohnung leben, atmen und wachsen. Nichts ist für immer – das gilt auch bei der Einrichtung. Manchmal entscheidet man sich für eine provisorische Lösung, weil man das perfekte Stück noch nicht gefunden hat oder es sich nicht leisten kann oder will. Diese spontanen Ideen sind oft genau das, was wir eigentlich wirklich wollen, das was zu uns passt. Hier, auf diesem Bild vom Immobilienportal Historiska Hem, stapeln sich Bücher auf einem »Very very Low Board», das eigentlich einfach ein leicht erhöhtes Brett ist. Als Couchtisch dienen auch Hocker und Pflanzen hüllen alles ein. Sehr sympathisch.

Zusammenstellen statt Totallook

Ich habe viele Wohnkataloge gestylt, die Bilder dafür geplant und damit einen persönlichen erkennbaren Look für die jeweiligen Firmen geschaffen. Leider haben die Einkäufer nie auf Möbelprogramme verzichtet. Man macht halt einfacher mehr Geld wenn man viel vom Gleichen verkaufen kann. Aber diese Zeiten sind vorbei. Möbelprogramme sind eine Idee von früher. Wenn das Sideboard, der Couchtisch, der Tisch und Anrichte gleich aussehen, ist das weder chic noch schön. Und schon gar nicht persönlich. Zudem kann man nie etwas dazukaufen, weil einfach nichts anderes passt. Kombinieren Sie das, was Sie haben gelungen zusammen und ergänzen Sie mit neuen Einzelstücken. Diese müssen auch nicht neu sein, denn alte, antike Stücke tun jeder Einrichtung gut. (Bild über: The Nordroom)

Improvisieren statt verzichten

Sie haben kein Extrazimmer für ein Homeoffice, die Gäste oder zum Essen? Dann integrieren Sie es einfach so in die Einrichtung. Viele junge Eltern können auch nicht gleich in die gewünschte grosse Wohnung ziehen, wenn das erste Kinde kommt. Das hat noch keine Familie unglücklich gemacht. Wenn man näher zusammenrücken muss ist man meist glücklicher. Also improvisieren Sie. Das Arbeitspult ins Schlafzimmer, die Gäste ins Wohnzimmer und das Kind dahin wo es je nach Bedürfnis gerade ruhig ist oder Gesellschaft hat. (Bild über: My Scandinavian Home)

Luxus entsteht mit Freude

Schönheit wird oft mit Luxus verwechselt. Das ist falsch. Vieles, das uns als Luxus verkauft wird, wirkt schnell mal vulgär. Marmorbäder, Garagen mit Spiegel, Möbel, die zu gross und schwer sind und vielerlei Funktionen eingebaut haben – das will man nicht wirklich. Machen Sie das Beste mit dem was Sie haben. Mit ein bisschen Fantasie und dem Sinn für Komfort kann man aus allem etwas herausholen und dabei persönlich und gemütlich wohnen. Wenn der Holzhocker neben der Badewanne steht und ein Blumensträusschen darauf steht, verschönert das die Badezeit. Wenn das Extrakissen auf dem Bett oder Sofa uns bequemer liegen lässt oder ein kleines Tischchen mit zwei Stühlen in der Küche oder in einer Nische ein intimes kleines Kerzenlichtdinner möglich macht ist das ist echter Luxus. (Bild über: SF Girl)

Feriengäste

Einrichtungen, die so statisch sind, dass man nichts verrücken kann, wirken steif und nicht einladend. Wechseln Sie ab mit kleinen Veränderungen und Anpassungen. Zum Beispiel müssen nun bald mal die Gartenstühle rein, da sich der Herbst langsam anmeldet. Nehmen Sie doch ein Paar ferienhalber in die Wohnung auf und kreieren Sie, wie hier auf dem Bild vom Blog Harmony and Design, eine gemütliche kleine Sitzecke. Das ist nicht einfach Styling fürs Auge sondern schafft eine neue Wohnsituation, in der man auf einmal andere Dinge macht. Wie einen Apéro vor dem Dinner geniessen oder mit jemanden einen ruhigen Schwatz halten während der Rest der Familie grad Ramba-Zamba macht.

Einfach ablegen

Solche kleinen Ecken können auch anders und überall entstehen. Hier ist es eine kleine Leseecke, die auch Gäste einlädt beim Ankommen abzulegen und zu entspannen. (Bild über: Covet Group)

So „entstylt“ man eine Wohnung

Das Unperfekte ist wie eine Markierung der persönlichen Besitznahme einer Wohnung. Also das was, Räume zum Zuhause macht. Falls Sie Ihre Wohnung zu perfekt finden, versuchen Sie es mit diesen Tricks:

Kaufen Sie Blumen vom Markt oder stellen Sie Wiesenblumen ein (Bild über: Refinery29)

Ein bisschen Unordnung und Dinge, die zufällig herumliegen, vermitteln Eleganz

Lockern Sie die Einrichtung mit Vintagestücken auf

Lassen Sie alten, antiken Dinge ihre Patina

Mischen Sie unterschiedliche Stile

Stagnieren Sie nicht, denn so wirkt eine Wohnung schnell mal verstaubt.

Machen Sie aber auch nicht jeden neuen Trend mit – Wohnen ist kein Modestatement

Credits:

Blogs und Magazine: SF Girl, Harmony and Design, Covet Group, Refinery29, My Scandinavian Home, The Nordroom, Domino, La Maison Jolie, Cattime

Immobilienagenturen:Historiska Hem

Hotels und Ferienhäuser: Airbnb in Paris

Der Beitrag Gut ist gut genug! erschien zuerst auf Sweet Home.