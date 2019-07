Hackerin stiehlt Daten von 106 Millionen Kreditkarten-Kunden

Kosten zwischen 100 und 150 Millionen Dollar

Der Chef der Bank, Richard Fairbank, entschuldigte sich für den Vorfall. «Obwohl ich dankbar bin, dass der Täter gefasst wurde, bedauere ich zutiefst, was passiert ist», zitiert ihn Capital One in einer Mitteilung. Die Bank geht nicht davon aus, dass die Daten weiterverbreitet wurden. Rund 100 Millionen US-Bürger und rund 6 Millionen Kanadierinnen und Kanadier waren betroffen.

Kreditkarten sind gerade in den USA ein gängiges Zahlungsmittel. Das Leck wird denn auch unweigerlich zu einem Reputationsverlust für die Bank führen. Sie selbst geht wegen des Vorfalls von zusätzlichen Kosten zwischen 100 und 150 Millionen Dollar aus.