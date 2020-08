Barbara Schranz – Hand- und Netzwerkerin mit Herz Mit grossem Einsatz hat die 53-Jährige ihr Projekt Schreinereiplus umgesetzt und bietet nun Menschen mit einer Beeinträchtigung Arbeit und Ausbildung. Claudius Jezella

Barbara Schranz, Initiantin des Projekts Schreinereiplus in Oey-Diemtigen. Foto: Hans Peter Roth

Dass Beharrlichkeit sich auszahlt, ist vermutlich eine der Lehren, die Barbara Schranz in ihrem Betrieb Schreinereiplus an ihre Mitarbeiter und Auszubildenden weitergeben möchte. Schliesslich ist die 53-Jährige dafür ein leuchtendes Beispiel. Mit grossem Engagement hat sie Menschen von ihrer Idee überzeugt, um finanzielle Unterstützung geworben und so dafür gesorgt, dass das Projekt in Oey-Diemtigen nun tatsächlich in die Realität umgesetzt werden konnte.