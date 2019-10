Favres Handbremsen-Fussball beim BVB in der Kritik

Am Samstag spielt Lucien Favre mit dem BVB gegen seinen alten Verein Borussia Mönchengladbach, was schon interessant genug wäre. Aber die andere Borussia steht auch noch in der Bundesligatabelle auf genau dem Rang, den sie eigentlich in Dortmund für sich selbst in dieser Saison reserviert hatten: auf Platz eins. Favres Team dagegen dümpelt auf Rang neun.

CEO Hans-Joachim Watzke (links) und Jürgen Klopp (Mitte) bei der Präsentation von Watzkes Biografie. (Bild: Getty Images)

2:2, 2:2, 2:2



Menschen, die eher halb volle als halb leere Gläser vor sich stehen sehen, sagen zwar, dass es nur vier Punkte Rückstand bis zur Spitze seien, aber das ist nur das halbe Problem beim BVB. Was Favre mehr als die Offenbarungen seines Vorgesetzten und der blanke Tabellenplatz in die Bredouille bringt, das sind die drei letzten Spiele, die allesamt 2:2 ausgingen. Und zwar immer nach ähnlichem Muster, stets nach einer Dortmunder Führung und immer mit einer Art Angsthasen-Fussball, für den nicht wenige die taktischen Vorgaben des Trainers verantwortlich machen.

Nicht wenige auch hatten bereits für die Länderspielpause der Bundesliga vorhergesagt, dass Dortmund die Atempause nutzen würde, um den Trainermarkt zu sondieren. Allzu sehr hat sich zuletzt offenbar die Ahnung breitgemacht, dass mit dem im Sommer nochmals hochgejazzten BVB-Kader auch diese Saison so weitergehen würde, wie die vergangene zu Ende ging. Zur Erinnerung: Dortmund hatte vor einem Jahr in der Hinrunde bis zu elf Punkte Vorsprung auf den späteren Meister FC Bayern – und kam am Ende mit zwei Punkten Rückstand ins Ziel.

Ein anderer – aber wer?



Da zauderte, haderte und krampfte der Spitzenreiter Dortmund, und monatelang traute sich niemand im Club, Favre die klare Ansage zu machen, dass sich angesichts eines so klaren Punktevorsprungs auch das Saisonziel zu verändern habe. Wer derart souverän Herbstmeister wird, muss auch den Titel ausrufen.

Von den Trainern, die aktuell arbeitslos sind, passt kaum einer ins Anforderungsprofil.

Favre weigerte sich, zauderte weiter, warnte inständig vor den überragenden Qualitäten späterer Absteiger. Das muss nicht der Grund für den BVB-Absturz in der Rückrunde gewesen sein. Aber viele Experten und Meinungsführer im Club sehen es so, und Favre hat das als Hypothek mit in die neue Saison genommen. Nun rangiert er mit seinem vermeintlichen Superkader auf Platz acht. Selbst Freiburg droht sich davor abzusetzen – von den Gladbachern ganz zu schweigen.