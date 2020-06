Berner Produkt – Haselnüsse aus Murzelen landen in edler Schokolade Am Freitag kommt die erste Tafelschokolade mit Haselnüssen aus der Region Bern auf den Markt, dank der Zusammenarbeit von zwei innovativen Betrieben. Hans Ulrich Schaad

Die Milchschokolade mit Berner Haselnüssen kommt in den Verkauf. Foto: Barbara Hess/zvg

Für Bettina Clavadetscher und Ueli Ramseier aus Hinterkappelen wird am Freitag ein kleiner Traum wahr. Die Idee für das Projekt Berner Haselnüsse entstand vor über einem Dutzend Jahren. Jetzt können sie die ersten Früchte ernten, in Form einer Schokolade. Dank einer Zusammenarbeit mit dem Chocolatier Willi Schmutz, Mitbegründer der Casa Nobile in Bätterkinden, kommt die erste Milchschokolade mit Haselnüssen aus der Region auf den Markt.