Hier tummeln sich Frauen, die Sex wollen

Nummer 2: die App

Was: Verkupplungs-Apps wie etwa Tinder bringen übers Swipen Liebes- und Sexhungrige zusammen.

Wo: online beschnuppern und offline treffen.

Vorteil: App runterladen, swipen, fertig.

Nachteile: Sinkende User-Zahlen bei Tinder sorgen für eine immer knappere Auswahl an Frauen. Weil die App zudem nach wie vor von Beziehungssuchenden genutzt wird, sind Missverständnisse vorprogrammiert: Die Chance, auf jemanden zu treffen, der einem nach der schnellen Nummer am Bein hängt, ist riesig. Da der Match auf Tinder übers eigene Foto läuft, ist keine Anonymität gewährleistet – gut möglich, dass so das Umfeld oder gar jemand von der Arbeit mitkriegt, dass Sie gerade nach Sex-Partnern suchen.

Nummer 1: das Erotik-Portal

Was: Auf die Vermittlung von Sex-Partnern spezialisierte Portale wie etwa TheCasualLounge bringen schnell und unkompliziert sexuell gleichgesinnte Menschen zueinander. Über ein eigenes Profil sucht man hier nach dem nächsten Sex-Partner.

Wo:TheCasualLounge.ch

Vorteile: Im eigenen Profil können alle Sexträume, Lieblingsstellungen und Wünsche erfasst und transparent kommuniziert werden. Die Plattform TheCasualLounge hält die Anonymität ihrer Mitglieder besonders hoch: Fotos werden erst unverpixelt dargestellt, wenn das im Chat von beiden so gewünscht wird. Online lässt es sich viel unverkrampfter und lockerer über Sex diskutieren als offline, und weil hier das Ziel – nämlich Sex – von Beginn weg für beide dasselbe ist, entstehen auch keine Missverständnisse. Zudem hilft ein eigens für die Plattform programmierter Matching-Generator dabei, passende Mitglieder zusammenzubringen. Frauen bewegen sich nicht zuletzt gerne auf der Erotik-Plattform TheCasualLounge, weil diese die Seriosität ihrer Mitglieder und zudem das anonymisierte Chatten gewährleistet.

Nachteil: Das Kreieren eines eigenen Profils ist fünf Minuten zeitintensiver als das Anmelden bei einer App.