Sanierung des Saaneviadukts – Hier wird die neue Eisenbahnbrücke über die Saane hochgehievt Ein Riesenkran platzierte am Dienstag eine Stahlbrücke exakt auf ein Gerüst über der Saane. Im Sommer wird die Brücke an ihren Platz im Saaneviadukt geschoben. Hans Ulrich Schaad

Hier wird die neue Stahlkonstruktion durch die Luft gehoben. Keystone-sda

Sie ist ein wichtiges Puzzleteil bei der Sanierung des Saaneviadukts bei Gümmenen. Und ein grosses und schweres zugleich: die neue Stahlbrücke über die Saane. Sie hat eine Spannweite von 65 Metern und wiegt 340 Tonnen. Sie wurde in den letzten Monaten in Einzelteilen aus Jona nach Gümmenen transportiert und vor Ort in einem Zelt zusammengesetzt. Am Dienstagvormittag war nun ein «grosser Tag auf der Baustelle», wie es Hannes Kobel formulierte, der Gesamtprojektleiter der BLS.

Langsame Bewegungen

Über die Saane ist ein Gerüst aus vier Podesten aufgestellt worden, parallel zum bestehenden Übergang.

Die neue Brücke wird an diesem Vormittag auf das Gerüst gehoben. Dort wird es für den Einbau im Sommer vorbereitet. Dazu war ein imposanter Raupenkran nötig, dessen Dimensionen ihrerseits den normalen Rahmen sprengen: 1200 Tonnen schwer und 56 Meter hoch. Als Gegengewichte hängen 550 Tonnen in Form von Stahlplatten am Gefährt. Mit rund 45 Transporten wurde das Riesending aus der Zentralschweiz herangekarrt.

Die spektakuläre Aktion zog viele Schaulustige an. Foto: Raphael Moser

Etwa um 8.30 Uhr hebt der Kran die Brücke langsam vom Boden ab. Die Bewegungen des Auslegers sind von Auge teilweise kaum erkennbar. Auch als sich der Kran ein paar Meter vorwärtsbewegt, geschieht das im Schneckentempo. Die Brücke am Haken darf ja nicht zu schwingen beginnen. Helfer am Boden ziehen an Seilen, um die paar Hundert Tonnen Stahl in die richtige Position zu bringen.

Die Helfer am Boden wirken angesichts der Grösse des Krans ganz klein. Foto: Raphael Moser

Das ungewöhnliche Spektakel zieht viele Schaulustige an. Mit Kameras oder dem Smartphone verfolgen sie das Prozedere, das rund zweieinhalb Stunden dauert. Etwa um 11 Uhr ist die Stahlbrücke auf drei 20 Meter hohen Podesten über der Saane platziert. Mithilfe eines zweiten Krans wird die Brücke anschliessend noch mehr in Richtung anderes Flussufer in die richtige Position geschoben.

Fünf Wochen Totalsperre

Bis zum Sommer erhält die Brücke eine Abdeckung aus Beton, auf dem Schotter und die Gleise zu liegen kommen. In den Sommerferien wird die Bahnstrecke zwischen Bern Westside und Kerzers während fünf Wochen gesperrt. In dieser Zeit wird die alte Stahlbrücke herausgehoben und die neue hineingeschoben.

In der gleichen Periode wird der denkmalgeschützte Saaneviadukt erneuert und auf Doppelspur ausgebaut. Das knapp 120-jährige Bauwerk erhält breitere Betontröge aus 90 Elementen à 50 Tonnen. Zuvor werden sechs Pfeiler mit Zementinjektionen verstärkt, um das Zusatzgewicht zu tragen. Für die Platzierung dieser Betonelemente muss die Hauptstrasse zwischen Gümmenen und Laupen für einige Tage gesperrt werden.

Kein Zug mehr in den Westen Infos einblenden Vom 5. Juli bis am 9. August ist wegen der Arbeiten am Saaneviadukt bei Gümmenen die BLS-Strecke nach Neuenburg gesperrt, vom 24. Juli bis ebenfalls am 9. August geht wegen der Sanierung am Senseviadukt bei Thörishaus auch auf der SBB-Strecke nach Freiburg gar nichts mehr. Gut zwei Wochen lang werden Bern und sein Umland während der Sommerferien also auf eine direkte Bahnverbindung in die Westschweiz verzichten müssen. Den Reisenden im Fernverkehr bleibt dann nichts anderes übrig als der Umweg über Biel. Noch nicht bis ins letzte Detail ausgearbeitet ist der Ersatzverkehr im Regionalverkehr. Auf den Linien nach Neuenburg, Freiburg und nach Laupen sind Ersatzbusse vorgesehen. Besonders die Reisenden in Richtung Laupen werden die konkreten Fahrpläne mit Spannung erwarten. Immerhin sperren die SBB die Linie bereits in Thörishaus Station. Die Ersatzbusse, die bereits seit Mitte Dezember die Züge auf der ebenfalls gesperrten Linie durchs Sensetal ersetzen, starten dagegen erst in Thörishaus Dorf, eine Haltestelle weiter also. So viel stellt BLS-Sprecher Stefan Dauner allerdings bereits in Aussicht: Man setze alles daran, um den Passagieren in diese Richtung ein zweimaliges Umsteigen zu ersparen. SBB wie BLS bedauern die zeitliche Kollision der beiden Streckensperrungen, wie sie auf Anfrage versichern. Beide Projekte seien aber abhängig von anderen Bauarbeiten und deshalb nicht verschiebbar. (skk)

Die Arbeiten am rund 400 Meter langen Viadukt laufen seit Herbst 2018. Die über hundertjährige Konstruktion auf der Bahnstrecke Bern–Neuenburg weist an Bogen und Pfeilern Frost- und Fugenschäden auf. Der Gleistrog, der zwischen 1958 und 1980 eingebaut wurde, ist nicht mehr dicht, sodass Wasser von oben ins Mauerwerk gelangt. Zudem hat die Stahlfachwerkbrücke das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Die Pfeiler des denkmalgeschützten Saaneviadukts müssen für den Doppelspurausbau verstärkt werden. Foto: Raphael Moser

Der Natursteinviadukt ist denkmalgeschützt und gilt als Zeuge der industriellen und verkehrstechnischen Entwicklung im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das Bauwerk ist weitherum sichtbar. Dieser Schutzstatus war für die Projektverantwortlichen eine grosse Herausforderung. Deshalb sei man schon früh mit den zuständigen Kommissionen von Denkmal- und Heimatschutz zusammengesessen, blickt Hannes Kobel zurück. Die besonders wichtige Ansicht von Süden her werde sich kaum verändern, betont der Projektleiter bei der BLS.

Kosten von 53 Millionen Franken

Nach der Sperre im Sommer wird erst ein Gleis befahrbar sein. Die Doppelspur soll im Frühling 2021 in Betrieb genommen werden. Damit wird die ganze Strecke zwischen Bern und Gümmenen zweispurig sein. Sie ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde und erhöht die Fahrplanstabilität. Die BLS betont in einer Mitteilung, dass nicht der Doppelspurausbau im Vordergrund stehe, sondern der Erhalt der Bausubstanz.

Die Sanierungskosten sind mit 53 Millionen Franken budgetiert und werden über den Bahninfrastrukturfonds des Bundes finanziert.