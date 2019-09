Hilfe für ausgesetzte Hunde und Katzen

«Das Haustier hat heute einen anderen Stellenwert als früher», sagt Rolf Boffa, Geschäftsführer von Qualipet, der Nr. 1 im Schweizer Markt für Tierbedarf. «Wurde früher noch darüber geredet, ob der Hund ins Haus soll oder nicht, steht heute zur Diskussion, ob er ins Schlafzimmer darf.»

«CBD-Tropfen können die Tiere bei Feuerwerken beruhigen»Rolf Boffa, Qualipet

Auch die Gadgets sind entsprechend anspruchsvoller geworden. Boffa: «Intelligenzspielzeug ist absolut im Trend.» Während Herrchen und Frauchen nicht zu Hause sind, spielt der Hund etwa Dog Activity Poker. Hier gilt es, aus verschiedenen Kästchen und Klappen Leckerlis herauszuangeln. Die Katze trainiert beim Cat Activity Fun Board Geschicklichkeit und Sinne.

Aber auch in anderen Bereichen hält die Menschenwelt Einzug bei den Tieren. «CBD-Tropfen etwa können die Tiere bei Feuerwerken beruhigen, und Halsbandkameras zeigen, wo sich der Hund gerade versteckt.»

Doch manchmal muss ein Vierbeiner ins Tierheim. Die Gründe sind verschieden. Allein im letzten Jahr wurden in der Schweiz rund 19'000 Tiere ausgesetzt. Und für diese setzt sich Qualipet ein. Zum Welttierschutztag am 4. Oktober 2019 hat die Firma zu einer grossen Spendenaktion aufgerufen. «Zum siebten Mal möchten wir Decken, Kratzbäume, Schlafkörbe, Näpfe, Leinen, Spielzeug oder was immer entbehrt werden kann, sammeln und den Tierheimen zur Verfügung stellen», sagt Boffa. Als Dankeschön erhalten die Spender für das gleiche Produkt, das sie spenden, 15 Prozent Rabatt beim Wiederkauf bei Qualipet. Die Spenden werden alle an die beteiligten Schweizer Tierheime verteilt.

Was übrig bleibt, geht in diesem Jahr an die wohltätige Stiftung Smeura in Rumänien. Denn ausgesetzte Tiere werden in Osteuropa oft in eine Tötungsstation verbracht. Sie erhalten dort weder zu essen noch zu trinken und liegen oft in ihren Exkrementen. Holt sie niemand binnen dreissig Tagen ab, werden sie getötet. Smeura bewahrt die Tiere vor diesem Schicksal. Ehrenamtliche Tierärzte versorgen und kastrieren sie, bevor sie in ein neues Zuhause ziehen.

Die Sammelaktion vom Qualipet dauert vom 24. September bis zum 12. Oktober. Und alles wird gebraucht. Sachspenden können in jeder Qualipet-Filiale abgegeben werden. Geldspenden werden ebenfalls an die Tierheime weitergeleitet und kommen nur Tieren in Not zugute.

