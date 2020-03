Rücktritt des Aushängeschilds – Mister Unihockey hört auf Matthias Hofbauer, der beste Unihockeyspieler, den die Schweiz je hatte, tritt von der grossen Bühne ab. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ohne Fanfarenklänge. Stephan Dietrich

Matthias Hofbauer, der Torschütze. Hier an der WM 2012 gegen Finnland. freshfocus

Manchmal gehen Wünsche beinahe in Erfüllung. Im Januar war es, Matthias Hofbauer liess die Frage nach seinem bevorstehenden letzten Spiel ziemlich kalt. «Am liebsten», sagte er, «würde ich mein letztes Spiel irgendwo auf einem Pausenplatz spielen. Ich brauche dazu keinen Match vor Tausenden Zuschauern.» Nun, Hofbauers letztes Spiel fand am 1. März in Chur statt – wegen des Coronavirus vor 0 Zuschauern.