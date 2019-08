Hoppla, Baby vergessen

Von Markus Tschannen (publiziert am Wed, 28 Aug 2019 03:00:35 +0000)

Vor zwei Wochen wurden wieder einmal eine Sau und ein Eber durchs Dorf getrieben, weil sie ihr Ferkel in einem Geschäft für Menschenbedarf vergessen hatten. Nein halt, es war andersrum: Zwei menschliche Eltern hatten ihr Neugeborenes in einem Tierbedarfsgeschäft vergessen. Aber warum war das überhaupt eine Mediengeschichte? Wäre das Baby über ein langes Feiertagswochenende im Laden eingesperrt gewesen und hätte sich von Aquariumwasser und Meisenknödeln ernährt … ja, dann. Aber nix dergleichen. Die Eltern bemerkten ihren Fehler zu Hause beim Durchzählen der Kinder und fuhren sofort zurück. In der Zwischenzeit kümmerten sich eine Polizeistreife, eine zufällig anwesende Kinderkrankenpflegerin und offenbar ein Leserreporter um das Baby. Es ging ihm also ganz gut.