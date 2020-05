Hornussergesellschaft Zauggenried-Kernenried – Hornusserfeste sind abgesagt Im August waren das Interkantonale und das Emmentalische Hornusserfest geplant. Nun verunmöglicht das Coronavirus die Anlässe.

Die HG Zauggenried-Kernenried muss ihr Fest absagen. Archivfoto: Hans Wüthrich

Wegen des Coronavirus müssen die Hornusserfeste Zauggenried-Kernenried in diesem Jahr ersatzlos abgesagt werden, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Vom 21. bis am 30. August 2020 hätten mehrere Anlässe stattgefunden: Das Jodlertreffen Untere Emme, das Interkantonales Hornusserfest, der Veteranentag und das Emmentalisches Hornusserfest. Nach Rücksprache mit den zuständigen Verbandsorganen traf das Organisationskomitee den Entschluss schweren Herzens, heisst es weiter.

( rsc )