Hurra, Papa! Krankenwagen!!

»Feuerwehr!« jubelt meine Zweijährige. »Polizei! Krankenwagen!!« ergänzt mein Vierjähriger und fängt vor Freude an, auf seinem Sitz herumzurutschen.

»Was machst’n jetzt?« erkundigt sich mein grosser Sohn halb gelangweilt, halb interessiert. Ich überlege. Kraft meiner Gedanken die Raumzeit so zu falten, so dass unsere riesige Familienkutsche aus diesem Dilemma verschwindet, wird wohl nicht funktionieren. Ich kann ja Kraft meiner Gedanken noch nicht mal Wasser erhitzen. Geschweige diese Trichteranordnung mit verschliessendem Verkehrszeichenkorken auflösen. Aber die Ampel kann. Schliesslich und endlich schaltet sie doch auf grün, die zwei Autos vor mir fahren auf die Kreuzung und weichen aus. Ich schliesse mich ihnen an.

»Hurra!« brüllen die Kleinen als der Krankenwagen an uns vorbeischiesst. »Krankenwagen, Krankenwagen!« Und nicht zum ersten Mal hinterlässt die Absurdität der Situation einen bitteren Beigeschmack. Denn nicht nur meine Kinder lieben Einsatzfahrzeuge. Sie freuen sich über Unfälle, Krankentransporte und Polizeieinsätze. Am liebsten hätten sie einen Hubschraubereinsatz an dem mehrere Bodenfahrzeuge und schweres Gerät beteiligt sind. Damit so richtig was los ist. Wie in ihren Bilderbüchern. Was genau dahinter steht, können sie allenfalls erahnen. Woher sollten sie auch die Details kennen, wenn ihre Bilderbuchwelten und Erziehungsberechtigten (also auch ich) versuchen, ihnen die blutigen Details zu ersparen. Besagter Grosseinsatz ist keine gute Sache. Und schon gar kein Unterhaltungsprogramm. Klar ist es toll, dass die Rettungskräfte vor Ort sind, um schnell und kompetent zu helfen. Aber darum geht es allenfalls am Rande. Mein Vierjähriger will sehen, wie eine Rettungsspreize zum Einsatz kommt, seit er in der Kita zum ersten Mal das Buch über die Einsatzgerätschaft der Feuerwehr gesehen hat. Dass es dabei darum geht, jemanden der vermutlich schwer verletzt ist, aus einem völlig demolierten Fahrzeug zu befreien, realisiert er nicht. Seine Schwester und er interessieren sich für diese Dinge weil sie bunt, laut, gross und aussergewöhnlich sind. Sie wollen die Show.

In elterlichen Erzählungen und Büchern gibt es keine abgetrennten Körperteile, keine Leichensäcke, keine trauernden Angehörigen, überforderten Rettungskräfte oder auch nur den Anschein, dass etwas nicht funktionieren könnte. Die Geschichten glänzen mit zuversichtlichen Menschen, nagelneuem Gerät und lösbaren Aufgaben. Und wenn wir ehrlich sind, dann hätten wir Erwachsene diese Welt auch am liebsten genau so: Einfach, überschaubar, lösungsorientiert: Unfälle ereignen sich , sind aber nicht tragisch. Wunden können immer geheilt werden. Alle sterben erst, wenn ihre Zeit gekommen ist. Sehr, sehr viel später, irgendwann. Lohnt sich nicht, weiter darüber nachzudenken.

Ich habe damit begonnen, meine Kinder behutsam darauf hinzuweisen, dass die Gründe für Rettungseinsätze auf der Autobahn meist damit zu tun haben, dass jemand sich verletzt hat. Es fühlt sich nicht gut an. Ich will sie nicht verängstigen und ich habe auch kein Interesse daran, ihre Begeisterung für Einsatzfahrzeuge und Rettungskräfte zu dämpfen. Denn wie gesagt: Es ist grossartig, dass es sie gibt. Aber diese Fetischisierung macht mich fertig. Dieses luftleere Abfeiern vom Umgang mit kleinen und grossen Katastrophen, ohne dass die Katastrophen auch nur angedeutet werden, halte ich einfach nicht mehr aus. Ein Martinshorn ist kein Auftaktstusch für eine Unterhaltungssendung. Es ist ein Signal dafür, dass viel zu viel auf dem Spiel steht. Ich werde Mittel und Wege finden müssen, das meinen Jüngsten altersgerecht zu erklären. Auch und gerade, weil es keine einfachen Erklärungen gibt.

