«Ich grüsse diese Muffel trotzdem»

«Es bräuchte so wenig, freundlich zu sein. Ist denn das zu viel verlangt, liebe Mitschweizer?», schreibt auch Ursula Gunti aus Nant. Sie erzählt von einem Erlebnis im Zug, welches sie bei der Heimreise nach einem längeren Aufenthalt in Afrika erlebt hatte. Als sie sich zu einer Frau ins gleiche Abteil setzen wollte, selbstverständlich mit einem Gruss, kam ihr ein «Kennen wir uns?» entgegen.

«Diese Worte genügten, um mir zu bestätigen, dass ich zurück in der Schweiz war. Sie wirkten wie eine kalte Dusche auf mich, wie eine Ohrfeige.» Das Ganze sei ein Kulturschock gewesen, nachdem sie in Afrika jeden Morgen mit «einem Hello, einem Jambo oder einem Good Morning» begrüsst worden sei.

Colin Farmer aus Niederscherli, gebürtig aus England, versteht die Verschlossenheit der Schweizer ebenfalls nicht. Sein Rat an die Mitmenschen kommt in Form eines englischen Sprichworts: «The shortest distance between two people is a smile.» Oder auf gut Deutsch: «Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.»

Es geht auch anders

Ist das Grüssen eine aussterbende Höflichkeitsart? Sollten wir es gänzlich belassen? Unsere Leserinnen und Leser sagen dazu klar Nein. «Ein frischer, ausgesprochener Gruss ist etwas ganz Besonderes, und man sollte davon regen Gebrauch machen», schreibt Heinz Furrer aus Blumenstein. Auch Beatrice Ho­stettler-Schmid aus Bern lässt sich keine Umgangsformen aufzwingen: «Lassen wir diejenigen in Ruhe, die es nicht mögen. Grüssen wir die, die es gernhaben.»