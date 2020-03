Gemeindepräsident im Interview – «Ich habe Angst, dass es mehr Flugbewegungen geben wird» Meiringens Gemeindepräsident Roland Frutiger spricht über Abstimmungsergebnisse, die ihn traurig stimmten, was ihm Angst macht und Projekte, die ihn glücklich machen. Nathalie Günter

Der Meiringer Gemeindepräsident Roland Frutiger an der Rudenzstrasse. Hier hätte die 30er-Zone eingeführt werden sollen. Foto: Bruno Petroni

Roland Frutiger, die letzten zwei Vorlagen – Turnhalle und Dorf 2025 – schickte die Meiringer Bevölkerung bachab. Politisiert der Gemeinderat am Volk vorbei?Roland Frutiger: Bei der Turnhalle wollte die Bevölkerung nicht nur eine Halle, sondern auch, dass die Bädersituation gelöst wird. Oder dass eine Renovation der Halle in Betracht gezogen wird. Wir haben nun eine Arbeitsgruppe formiert, in der auch die Dorfgemeinde als Besitzerin des Freibads vertreten ist.